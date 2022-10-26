ضبط 23 شخصًا نهلوا الرمال دون تصريح

قبضت شرطة محافظة الأحساء، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطنَين و(21) مقيمًا من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والهندية والسودانية، يعملون على (22) معدة، لنهلهم الرمال دون تصريح، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقهم.