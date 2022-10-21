ضبط 28764 ألف منتج طبي بمزرعة مخالفة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصد مستودعات داخل مزرعة مخالفة في محافظة الأحساء تخزن كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات بشكل غير نظامي.

تفاصيل الرصد

وقالت الهيئة في بيان إنها رصدت 4 مستودعات داخل مزرعة في الأحساء، حيث تخزّن كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البيطرية والمبيدات بشكل غير نظامي ومخالف لأسس التخزين الجيد.

وأضافت أنه تم ضبط 28764 ألف منتج بهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.