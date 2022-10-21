ضبط 28764 ألف منتج طبي بمزرعة مخالفة

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصد مستودعات داخل مزرعة مخالفة في محافظة الأحساء تخزن كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات بشكل غير نظامي.
وقالت الهيئة في بيان إنها رصدت 4 مستودعات داخل مزرعة في الأحساء، حيث تخزّن كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البيطرية والمبيدات بشكل غير نظامي ومخالف لأسس التخزين الجيد.
وأضافت أنه تم ضبط 28764 ألف منتج بهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.