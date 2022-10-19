ضبط 3 مخالفين لحفرهم الآبار دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية يعملون على معدة ثقيلة لحفر الآبار دون ترخيص في مركز العيص بمنطقة المدينة المنورة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.