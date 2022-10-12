ضبط 3 مقيمين بتهمة التسول بالمدينة المنورة

جهود تتواصل:

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بتهمة التسول. وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.كذلك تم ضبط مقيمة من الجنسية التشادية، بعد تسولها من قائدي المركبات. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد تسولها من مرتادي المحلات التجارية. وأكد الأمن العام، مواصلة جهوده في مختلف مناطق المملكة، لرصد وضبط المتسولين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للنظام.