ضبط 4 متسولين في الجوف

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وأعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، عن ضبط عدد من المتسولين في منطقة الجوف.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الجوف.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/rCS4beOjpa— الأمن العام (@security_gov) October 10, 2022