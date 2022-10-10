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جهود متواصلة للأمن

ضبط 4 متسولين في الجوف

2022-10-10 الساعة 10:42
ضبط 4 متسولين في الجوف
المواطن - الرياض

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تواصل الجهات الأمنية جهودها، في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين، ففي منطقة الجوف تم رصد وضبط عدد من المتسولين يمارسون التسول بطرق مختلفة. وأعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، عن ضبط عدد من المتسولين في منطقة الجوف.

تسول مباشر: 

وضبطت الجهات الأمنية مقيمة أردنية بعد تسولها بشكل مباشر داخل إحدى الصيدليات، كما تم رصد وضبط مقيم تسول بشكل مباشر عند إحدى محطات الوقود. كما تم ضبط مواطنة تتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع، وأخرى تتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

أرقام الإبلاغ:

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
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