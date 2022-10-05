ضبط 4 مقيمات يتسولن في عسير

ضبط متسولات:

أرقام الإبلاغ:

أعلن الأمن العام رصد وضبط 4 مقيمات، من الجنسيتين السورية واليمنية يمارسن التسول في منطقة عسير.وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه قد تم ضبط مقيمة سورية برفقة طفلة قامت بالتسول بشكل مباشرة أمام المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت أيضًا بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية. كذلك تم رصد وضبط مقيمة سورية قامت بالتسول بشكل مباشر، وأخرى من نفس الجنسية تم ضبطها تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.وشدد الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وعلى الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.