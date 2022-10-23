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ضبط 416 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

2022-10-23 الساعة 8:14
ضبط 416 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 416 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

حملات المرور

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

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