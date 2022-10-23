ضبط 416 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 416 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.
وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.