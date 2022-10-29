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بحوزتهم أسلحة وذخائر

ضبط 48 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح

2022-10-29 الساعة 11:47
ضبط 48 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح
المواطن - الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة؛ (42) مواطنًا، وخليجي واحد، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (5) بنادق هوائية، وبندقية رش من نوع (شوزن)، وسلاح ناري، و(141) ذخيرة، و(56) شبك صيد، و(78) طيرًا مصيدًا، وجهازا جذب طيور، وصقران، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

تفاصيل العقوبات

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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