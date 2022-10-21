ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة بـ تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (7) مخالفين لنظام البيئة، مواطنان و(3) مقيمين من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية، يعملون على (5) آليات استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك تعود ملكيتها لمواطنين ومؤسستين، وجرى استكمال وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.