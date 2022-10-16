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في الجولة الثامنة

ضمك يتجاوز العدالة بثنائية

2022-10-16 الساعة 11:00
ضمك يتجاوز العدالة بثنائية
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة العدالة ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد.

هلال سوداني يسجل

وانطلق لقاء العدالة ضد ضمك الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وتألق حارس المرمى مصطفى زغبة وأنقذ فرصة مؤكدة لأصحاب الأرض عند الدقيقة 15.
العدالة ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB
وكان هلال سوداني قريبًا من هز الشباك برأسية مميزة عند الدقيقة 30، إلا أنها مرت بجوار القائم، وواصل حارس المرمى مصطفى زغبة تألقه وتصدى لتسديدة قوية عند الدقيقة 38. وتمكن هلال سوداني من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 45 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، واستمرت المحاولات، لتنتهي المباراة بتأخر العدالة ضد ضمك بهدف دون رد.
هلال سوداني
هلال سوداني – المصدر spl

ضمك يعزز تقدمه

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نونو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وكاد عبدالله حضريتي أن يُقلص الفارق عند الدقيقة 62، ولكن مرت كرته بعيدًا، وأهدر بالاسيوس فرصة أخرى.
العدالة وضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB
وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره ضمك بنتيجة 2/ 0. وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عند 4 نقاط، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الضيف إلى 15 نقطة في المركز السادس.
ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB
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