ضمك يحقق فوزًا ثمينًا على الطائي

بهدف تاريخي.. مصطفى زغبة يُهدي ضمك نقاط الطائي ✅🧤⚽️



📺 شاهد أهداف مباراة #ضمك_الطائي ⬇️



⁦#SSC pic.twitter.com/fHiAMpPHXA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

ضمك يفوز بثنائية:

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا ثمينًا على نادي الطائي بثنائية دون رد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فارس الجنوب في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب عبدالله العمار بالدقيقة الـ53، ثم أضاف الحارس الجزائري الهدف الثاني لـ فارس الجنوب بالدقيقة الـ80.وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد الفوز 10 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.