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بالجولة الـ5 في دوري روشن

ضمك يحقق فوزًا ثمينًا على الطائي

2022-10-01 الساعة 8:51
ضمك يحقق فوزًا ثمينًا على الطائي
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا ثمينًا على نادي الطائي بثنائية دون رد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ضمك يفوز بثنائية:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فارس الجنوب في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب عبدالله العمار بالدقيقة الـ53، ثم أضاف الحارس الجزائري الهدف الثاني لـ فارس الجنوب بالدقيقة الـ80. ضمك ضد الطائي وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد الفوز 10 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.
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