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في المعسكر الإعدادي للمونديال

ضم عبدالله الحمدان للأخضر يُثير الجدل

2022-10-13 الساعة 4:22
ضم عبدالله الحمدان للأخضر يُثير الجدل
المواطن - مروة نبيل

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أثار انضمام مهاجم الهلال، عبدالله الحمدان إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، حالة من الجدل بين الجماهير.

جدل لضم عبدالله الحمدان

واستبعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد نجم النصر، عبدالرحمن غريب من قائمة الأخضر للمرة الثانية على التوالي، فيما تواجد عبدالله الحمدان، على الرغم من غيابه عن المشاركة مع الهلال.
عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @AlNassrFC
وقارنت الجماهير بين الموقفين، وانتقدت رينارد لإصراره على ضم المهاجم الهلالي، ليصبح اسم عبدالله الحمدان ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”. وعلق المستشار عِمَادُ صَالحَ بن خزيّم: “سألت صديق يقولون عبدالرحمن غريب لم يقدم مع النصر مستوى يشفع له بالانضمام للمنتخب!”. وتابع: “قلت له ماذا قدم عبدالله الحمدان وفهد المولد ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وعبدالله عطيف وصالح الشهري ونواف العابد المنضمين للمنتخب وهم يا موقوف أو عائد للتو من الإيقاف أو الإصابة أو حبيس للدكة ؟!!”.
عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC
وقال باكر السروي: “عبدالله الحمدان في ناديه لا يوجد اسمه حتى مع الاحتياط!.. وحتى الإعلام والمجتمع الرياضي نسيوه!، السؤال: كيف تم ضمه ومن الذي ضمه هل هي الواسطة ربما؟!”. وكتب عبدالرحمن الغيث: “أغرب استدعاء للمنتخب مر بحياتي.. هو استدعاء عبدالله الحمدان للمنتخب!.. إلى الآن لا أستوعب أن هيرفي رينارد استدعى هذا اللاعب”.
عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @SaudiNT

معسكر الأخضر

وكشف رينارد عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في أبو ظبي، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال. وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مباريات ودية في معسكره الإعدادي، وضم 32 لاعبًا، وكان غياب عبدالرحمن غريب هو الأبرز، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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