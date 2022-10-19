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على الطائف وأبها والباحة

طائرات الاستمطار حلقت 316 ساعة في شهرين

2022-10-19 الساعة 4:03
طائرات الاستمطار حلقت 316 ساعة في شهرين
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني للأرصاد إحصائية عمليات الاستمطار لشهري “أغسطس-سبتمبر” الماضيين، على 3 مناطق “الطائف-الباحة-أبها”، بهدف زيادة نسبة الهاطل المطري.

خريطة الاستمطار

وبين المركز في تقريره الإحصائي الدوري بأن ساعات الطيران التي اجريت بلغت 316 ساعة، أسفرت في إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات التي شاركت بها 4 طائرات 84 رحلة، وتتم تقنية الاستمطار في أماكن محددة من السحب، للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.

المرحلة الأولى

يذكر أن أولى عمليات الاستمطار انطلقت في ابريل من العام الجاري وشملت مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.
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