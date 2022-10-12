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طائرة تفقد أحد إطاراتها بعد الإقلاع

2022-10-12 الساعة 5:41
طائرة تفقد أحد إطاراتها بعد الإقلاع
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول فقدان طائرة أحد إطاراتها بعد إقلاعها من المطار مباشرة ومع ذلك قرر الطيار أن يواصل الرحلة بدلًا من العودة إلى المطار.  

طائرة Dreamlifter

وأظهر المقطع المتداول طائرة 747 دريم لفتر أو ناقلة الأحلام Dreamlifter، وهي تقلع من أحد مطارات إيطاليا في طريقها إلى أمريكا، وبعد ارتفاعها فوق المدرج سقط الإطار وواصل الطيار الرحلة. والمعروف أن Dreamlifter هي نسخة معدلة من بوينج 747-400 وتستخدم بشكل خاص لنقل قطع غيار الطائرات لمصنع بوينج من الموزعين حول العالم.

تصرف صحيح

وتعليقًا على المقطع قال الطيار السعودي عبدالله الغامدي:” الطيار اتخذ الإجراء الصحيح بعد تأكده من سلامة الواقعة ولم يكن هناك حريق، استمرار الطيار في رحلته هو القرار الصحيح من حيث مصلحة الشركة التابعة لها بدل ما يكلف على الشركة عناء التعب والصيانة والقدوم للإصلاح أخذ الطائرة لهم. وهذا هو التصرف الصحيح خاصة إذا كان هناك عدد إطارات كافية”.
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