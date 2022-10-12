طائرة تفقد أحد إطاراتها بعد الإقلاع

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747 Dreamlifter operated by Atlas Air loses a main gear wheel on departure from Taranto-Grottaglie Airport in Italy. The aircraft is still in the air enroute to Charleston Airport in the U.S. https://t.co/0xugG9gbh5— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 11, 2022
📹 The Gazzetta Mezzogiorno pic.twitter.com/LqoL8GfU2f