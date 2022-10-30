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سقط وارتطم وفقد الوعي

طائر عملاق ينقض على قائد دراجة نارية

2022-10-30 الساعة 12:46
طائر عملاق ينقض على قائد دراجة نارية
المواطن - متابعة

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رصدت صحيفة “المواطن” مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق انقضاض طائر عملاق على قائد دراجة نارية؛ مما تسبب في سقوطه وارتطامه بالأرض وإصابته بحالة إغماء.

انقلاب الدراجة وفقدان سائقها للوعي

وأظهر المقطع، طيران الطائر مباشرة نحو قائد الدراجة وانقضاضه عليه؛ مما تسبب في سقوطه وتعرضه لإصابات بالغة، وفقدانه الوعي.

نقل قائد الدراجة للمستشفى

وحاول مجموعة من الأشخاص المتواجدين في الموقع، تقديم المساعدة اللازمة لقائد الدراجة النارية ومحاولة إفاقته دون جدوى، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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