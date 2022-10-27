طاروح أحسائي يبيع صقرين بـ 196 ألف ريال

كشف الطاروح أحمد سعد الشاهين أن الصقر الذي باعه في الليلة الـ19 من مزاد نادي الصقور السعودي هو الثاني له في النسخة الحالية الثالثة للمزاد، المقام بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل.

الصقر الأول

وأشار إلى أنه تم قبل يومين طرح الصقر الأول وبيعه بمبلغ 100 ألف ريال، وهو الصقر الثاني لهم بعد أيام فقط من بيع الصقر الأول.

وعن قصة الطرح، أوضح الشاهين أن عملية الطرح للصقر الثاني كانت سريعة جداً حيث لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يجده الطواريح من فرق نادي الصقور السعودي والمزايا المقدمة التي حفزت الطواريح على العودة إلى الطرح وشجعتهم لإحياء هذا الإرث العريق.

نادي الصقور

وأشاد بإدارة النادي الذي يتميز بالتنظيم والشفافية والاحترافية في إدارة المزاد، التي دعمت هواية الصقارة وهي هواية قديمة توارثتها الأجيال واهتمت بها .

يذكر أن طاروح الأحساء باع صقره الثاني شاهين فرخ في مزاد حظي بتنافسية عالية، ويتسم الصقر بطول 15 إنشاً، وعرض 15 إنشاً وربع راهي، ووزن 967 غراماً، ورسا على مالكه الجديد بمبلغ 96 ألف ريال، وسبقها بليلة بيع صقره الأول بمبلغ 100 ألف ريال، ليبلغ ما حصده في يومين 196 ألف ريال.