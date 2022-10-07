طالب يزامل معلمه بعد سنوات الدراسة بالأحساء

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فيديو | في #الأحساء طالب يزامل معلمه بعد سنوات الدراسة#الراصد pic.twitter.com/BS0YyUZCOU— الراصد (@alraasd) October 6, 2022