طبيبة ولاعبة بأول فريق كرة قدم نسائية

انضمت الطبيبة بدرجة الامتياز لارا الجمال إلى تشكيل أول فريق كرة قدم نسائية بالمملكة، لتصبح بذلك عضوا في فريق نادي الهلال لكرة القدم النسائية.

طبيبة ولاعبة

ووجهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الرياض التهنئة لطبيبة الامتياز لارا الجمّال، رئيسة النادي الرياضي السابقة، على انضمامها كلاعبة في أول فريق كرة قدم نسائي بنادي الهلال السعودي، وأضافت: بالتوفيق لك بمسيرتك يا لاعبتنا وطبيبتنا العزيزة، فخورين بك.

ويضم الدوري السعودي لكرة القدم النسائية 24 فريقاً من مختلف المناطق، أجريت بينها قرعة بناء على التوزيع الجغرافي على مستوى المناطق الرئيسية.

دوري الدرجة الأولى

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً: الرياض، والهمة، والنسور الذهبية، واتحاد النسور، والترجي، والمتحد، وفليج، والليث الأبيض، والنورس، وسهم النسائي، والأكل، وعكاظ، ومجد الغربية، ونجمة جدة، والتهامي، وفخر جدة، والعنقاء. وسيتم توزيعها على ثلاث مناطق، والتي من المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنظام الذهاب والإياب.

يذكر أنه انطلق الدوري السعودي لكرة القدم النسائية في نوفمبر 2020، تحت شعار جاهزات، وشارك في المسابقة 16 فريقًا، علما بأن مباريات هذه البطولة الوليدة لعبت بنظام الدوري من دورين، في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، وبتواجد 6 فرق من كل منطقة.

مدربات الكرة النسائية

وكانت إدارة الكرة النسائية باتحاد المملكة، قد أعلنت عن اختتام برنامج معايشة المدربات السعوديات الحاصلات على رخص تدريبية من الاتحاد، في أسبانيا، وذلك تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب المدير الفني للمنتخب.

وأكدت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد، أن هدف البرنامج هو رفع مستوى كفاءات المدربات واكتساب خبرة عملية من خلال معايشتهن مع مدربين ومدربات محترفين في مراحل عمرية مختلفة.

وتقود الألمانية مونيكا ستاب، ثورة نهضة كبيرة في كرة القدم السعودية، تحديدًا على صعيد المنتخب الذي خاض أول مباراة دولية ودية في تاريخه ووضع قدمًا في التصنيف العالمي وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا وتفاعلًا من كل نجوم الكرة حول العالم.