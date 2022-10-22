Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنضم لتشكيل الهلال

طبيبة ولاعبة بأول فريق كرة قدم نسائية

2022-10-22 الساعة 2:54
طبيبة ولاعبة بأول فريق كرة قدم نسائية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انضمت الطبيبة بدرجة الامتياز لارا الجمال إلى تشكيل أول فريق كرة قدم نسائية بالمملكة، لتصبح بذلك عضوا في فريق نادي الهلال لكرة القدم النسائية.

طبيبة ولاعبة

ووجهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الرياض التهنئة لطبيبة الامتياز لارا الجمّال، رئيسة النادي الرياضي السابقة، على انضمامها كلاعبة في أول فريق كرة قدم نسائي بنادي الهلال السعودي، وأضافت: بالتوفيق لك بمسيرتك يا لاعبتنا وطبيبتنا العزيزة، فخورين بك.

ويضم الدوري السعودي لكرة القدم النسائية 24 فريقاً من مختلف المناطق، أجريت بينها قرعة بناء على التوزيع الجغرافي على مستوى المناطق الرئيسية.

دوري الدرجة الأولى

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً: الرياض، والهمة، والنسور الذهبية، واتحاد النسور، والترجي، والمتحد، وفليج، والليث الأبيض، والنورس، وسهم النسائي، والأكل، وعكاظ، ومجد الغربية، ونجمة جدة، والتهامي، وفخر جدة، والعنقاء. وسيتم توزيعها على ثلاث مناطق، والتي من المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنظام الذهاب والإياب.

يذكر أنه انطلق الدوري السعودي لكرة القدم النسائية في نوفمبر 2020، تحت شعار جاهزات، وشارك في المسابقة 16 فريقًا، علما بأن مباريات هذه البطولة الوليدة لعبت بنظام الدوري من دورين، في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، وبتواجد 6 فرق من كل منطقة.

مدربات الكرة النسائية

وكانت إدارة الكرة النسائية باتحاد المملكة،  قد أعلنت عن اختتام برنامج معايشة المدربات السعوديات الحاصلات على رخص تدريبية من الاتحاد، في أسبانيا، وذلك تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب المدير الفني للمنتخب.

وأكدت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد، أن هدف البرنامج هو رفع مستوى كفاءات المدربات واكتساب خبرة عملية من خلال معايشتهن مع مدربين ومدربات محترفين في مراحل عمرية مختلفة.

وتقود الألمانية مونيكا ستاب، ثورة نهضة كبيرة في كرة القدم السعودية، تحديدًا على صعيد المنتخب الذي خاض أول مباراة دولية ودية في تاريخه ووضع قدمًا في التصنيف العالمي وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا وتفاعلًا من كل نجوم الكرة حول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه