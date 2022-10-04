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ضمن منافسات الجولة السادسة

طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح

2022-10-04 الساعة 4:02
طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طرح التذاكر

وأوضح نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الفريق ضد الفتح، وشهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع أكثر من 3 آلاف و900 تذكرة في أقل من ساعة.  
الاتحاد والفتح
عدد التذاكر المباعة
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”. ويسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد التعادل السلبي ضد النصر، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والفتح، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح النموذجي للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتحاد والفتح في الدوري

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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