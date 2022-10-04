أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
طرح التذاكر
وأوضح نادي الاتحادعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الفريق ضد الفتح، وشهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع أكثر من 3 آلاف و900 تذكرة في أقل من ساعة.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
ويسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد التعادل السلبي ضد النصر، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والفتح، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح النموذجي للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الاتحاد والفتح في الدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.