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ضمن منافسات الجولة الثامنة

طرح تذاكر مباراة الشباب والخليج

2022-10-13 الساعة 5:03
طرح تذاكر مباراة الشباب والخليج
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الشباب والخليج المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طرح تذاكر المباراة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
الشباب دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أسعار تذاكر مباراته المقبلة ضد الخليج التي ستنطلق عند الساعة 8:45 مساء، حيث بلغت 10 ريالات، فيما ستكون المنصة بـ300 ريال.
تذاكر مباراة الشباب والخليج
أسعار التذاكر
ويدخل الليوث مباراة الشباب والخليج بحثًا عن تحقيق الفوز، ومواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل فترة التوقف القادمة، فيما يطمح الفريق الضيف لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

الشباب والخليج في الدوري

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط فقط.
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