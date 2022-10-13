أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الشباب والخليج المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
طرح تذاكر المباراة
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وأوضح نادي الشبابعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أسعار تذاكر مباراته المقبلة ضد الخليج التي ستنطلق عند الساعة 8:45 مساء، حيث بلغت 10 ريالات، فيما ستكون المنصة بـ300 ريال.
ويدخل الليوث مباراة الشباب والخليج بحثًا عن تحقيق الفوز، ومواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل فترة التوقف القادمة، فيما يطمح الفريق الضيف لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
الشباب والخليج في الدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط فقط.
محمد
حجز تذكر مباراة الشباب و الخليج