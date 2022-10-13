طرح تذاكر مباراة الشباب والخليج

#ولي_العهد يستقبل، في قصر السلام بجدة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته.



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#رئيس_جنوب_أفريقيا_في_جدة

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