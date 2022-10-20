طرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (535) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( مارس – أبريل 2023م).

تفاصيل الطرح:

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

9 بواخر:

وبيّن معاليه أن الكمية موزعة على (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.