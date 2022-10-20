طرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (535) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( مارس – أبريل 2023م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وبيّن معاليه أن الكمية موزعة على (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.