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عبر منصة فرص

طرح 40 فرصة استثمارية في تبوك 

2022-10-26 الساعة 2:25
طرح 40 فرصة استثمارية في تبوك 
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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أعلنت أمانة منطقة تبوك عن طرح 40 فرصة استثمارية منذ بداية العام الحالي 2022 عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).

مشاريع بـ ٦٥ مليون:

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الفترة الماضية فتح العطاءات المقدمة لـ (14) مشروعًا استثماريًا بلغ مجموع قيمتها (65) مليون ريال طوال فترات عقود هذه المشروعات، وجاري ترسية (8) مشروعات أخرى والعمل جار على استكمال إجراءات ما تبقى من تلك المشاريع الاستثمارية.

وبينت الأمانة أنها طرحت عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، 26 فرصة استثمارية اشتملت على عدد من النشاطات الاستثمارية المتنوعة والتي ستحقق رغبات سكان المدينة والمستثمرين والأهداف التي تسمو إلى تحقيقها الأمانة الرامية لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

نشاطات متنوعة:

وتابعت الأمانة أن النشاطات تنوعت ما بين مشاريع استثمارية للحدائق شملت الحديقة المركزية وحديقة الورود وحديقة المصيف وحديقة القادسية وبمساحات كبيرة حيث سيقوم المستثمر باستثمار وتشغيل وصيانة الحدائق في سبيل القيام بإنشاء عدة أنشطة تجارية ربحية بالموقع وتحصيل عوائدها بالكامل بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الحديقة في مقابل دفع إيجار سنوي ثابت للأمانة لتطوير الخدمات البلدية التي تقدمها لسكان وأهالي منطقة تبوك.

فرص نوعية:

إضافة إلى مشروعات أخرى متميزة لأول مرة بالمدينة تزيد من فرص توطين الأنشطة الصناعية وتجذب شريحة كبير من المستثمرين في هذا المجال وتوفر فرص عمل كبيرة لقطاع من أهالي المدينة في هذه المجالات مثل إقامة نشاط مصانع البلوك والخلاطات، وإقامة منطقة للمعدات الثقيلة بمنطقة الخدمات البلدية الجديدة شمال تبوك.

واختتمت الأمانة تصريحها مبينة بأنها تعمل حاليًا على إعداد حزمة من المشروعات الأخرى النوعية والجديدة على منطقة تبوك وتخدم السكان وتلبي رغبات المستثمرين بشكل كبير وتسعى من خلالها الأمانة وفق توجهات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال مشروعات مواقف السيارات الذكية ومشروع تشغيل وصيانة مرامي النفايات والتخلص من إطارات السيارات.

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