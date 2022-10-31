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طرق التخلص من الخوف بعد مشاهدة أفلام الرعب

2022-10-31 الساعة 1:32
طرق التخلص من الخوف بعد مشاهدة أفلام الرعب
المواطن - متابعة

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يعاني كثيرون من القلق بعد مشاهدة أفلام الرعب، وخاصة خلال المناسبات والاحتفالات مثل عيد الهالوين.

ووفقًا لموقع سي نت، هناك بعض النصائح التي تساعد في للتخلص من القلق الناجم عن هذه الأفلام وهي:

تجنب الرعب المفرط

ينصح بتجنب مشاهدة الأفلام التي تحتوي على مناظر رعب مفرطة، مثل مناظر الكثير من الدماء أو أشكال الأشخاص المخيفين. وإيقاف الفيلم وأخذ استراحة أو التوقف عن مشاهدة الفيلم بشكل نهائي إذا شعرت بأن ذلك يسبب لك القلق أو الخوف.

التحول لشيء إيجابي

يجب تشتيت الانتباه عن تلك الأفكار أو المشاعر المرعبة، لأن التركيز كثيرًا يؤدي إلى تفاقم الأمور. في بعض الأحيان، لذا يكون استبدال المشاعر السلبية بأخرى إيجابية هو مفتاح الشعور بالتحسن، من خلال مشاهدة فيلم كوميدي أو فيلم يبعث على الشعور بالسعادة بعد ذلك، أو مشاهدة مقاطع مسلية ومضحكة على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تيك توك.

 التنفس

تعتبر تقنيات التنفس استراتيجية رائعة للتخلص من القلق والتوتر، وإبطاء معدل ضربات القلب والاسترخاء.

تشغيل الأضواء

قد يكون من الصعب الحصول على قسط من النوم في الظلام بعد مشاهدة فيلم رعب، لذا يجب تشغيل الضوء، والاسترخاء بدرجة كافية للنوم.

تواصل مع الآخرين

حاول التواصل مع الآخرين عبر إجراء مكالمة هاتفية أو التسكع مع الأصدقاء أو العائلة أو معانقة حيوانك الأليف، لأن التواجد مع الآخرين يعد طريقة رائعة لتقليل أعراض القلق بعد مشاهدة فيلم رعب.

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