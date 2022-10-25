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تظهر بجانب الأصدقاء

طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات

2022-10-25 الساعة 2:27
طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات
المواطن - الرياض

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حدد الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة وخطوات إخفاء الحسابات المزعجة التي تظهر بجانب الأصدقاء في تطبيق سناب شات وتسبب إزعاجًا للمستخدم.

الحسابات المزعجة

وأوضح عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن إخفاء هذه الحسابات في سناب شات بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى الإعدادات في سناب شات

– الضغط على الإدارة

– ثم الدخول إلى جهات الاتصال

– ثم حذف جميع بيانات جهات الاتصال

– الضغط على تأكيد

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