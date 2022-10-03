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بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني

طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم

2022-10-03 الساعة 10:46
طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم
المواطن - الرياض

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دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين لمهنة التعليم للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني ومنحهم شهادات احترافية.

طريقة التسجيل

وفيما يلي خطوات التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم بكل سهولة: 1- الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. 2- اختيار أيقونة بادر بالتسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني. 3- اختيار الشهادة التي تريد التسجيل فيها والضغط عليها إذ إن هناك 3 شهادات وهي:
  • شهادة تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.
  • شهادة تصميم خبرات التعليم الإلكتروني.
  • شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني.
4- الضغط على معايير الأهلية ثم اختيار الخيار المناسب لمؤهلاتك، وتلك الخيارات هي:
  • شهادة بكالوريوس كحد أدنى في أي مجال تربوي/ بكالوريوس غير تربوي + دبلوم تربوي.
  • شهادة عليا في التعليم الإلكتروني.
  • شهادة بكالوريوس أو أعلى بمجال غير تربوي.
5- إضافة البيانات الخاصة بك ثم التسجيل.
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