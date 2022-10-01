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طريقة الدخول لاختبار مسابقة موهوب

2022-10-01 الساعة 3:32
طريقة الدخول لاختبار مسابقة موهوب
المواطن - الرياض

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انطلق اليوم، الاختبار الفعلي لمسابقة موهوب 2022 في جميع التخصصات، والتي تتم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم،  بالإضافة إلى دعم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للإبداع.

هدف مسابقة موهوب

وتركز المسابقة على الطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، وذلك من خلال تقدم فرصة إبراز المهارات الخاصة بالطالب في العديد من المجالات مع التركيز على مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء بشكل خاص. وعلى إثرها نفذت إدارات التعليم في عدد من مناطق المملكة، برامج تدريبية للطلاب والطالبات استعداداً لاختبار مسابقة موهوب 2022.

دخول اختبار موهوب

ونشرت مؤسسة موهبة، مقطع فيديو يوضح طريقة الدخول للاختبار التجريبي والفعلي لمسابقة موهوب والتي اشتملت على هذه الخطوات: 1- بعد إتمام عملية السداد يصل إلى الطالب بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل في المسابقة 2- بعد ذلك يتم الدخول لإجراء الاختبار التجريبي والفعلي وذلك بالبريد الإلكتروني في خانة “تسجيل الدخول”، وكلمة المرور هي رقم الهوية الوطنية للطالب. 3- عقب ذلك يتم اختيار مسابقة موهوب 2022 حسب التخصص المحدد. 4- ستظهر بعد ذلك أيقونة معلومات الاختبار وبدء الاختبار. 5- عند النقر على بدء الاختبار سيظهر الاختبار مباشرة.  
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