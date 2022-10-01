طريقة الدخول لاختبار مسابقة موهوب

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#فيديو يوضح لك طريقة الدخول للاختبار التجريبي والفعلي لـ #مسابقة_موهوب 2022— موهبة (@mawhiba) September 29, 2022
https://t.co/A94Y7RPuV7
علمًا بأن موعد الاختبار الفعلي هو يوم السبت 1 أكتوبر 2022 لجميع التخصصات. pic.twitter.com/obqfPulQem