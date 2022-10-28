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يواجه البعض مشكلة في ضبط إضاءة الهاتف الآيفون، حيث أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة ضبط إضاءة الهاتف الآيفون بكل سهولة.
وقال عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه في “تويتر”، “أحيانًا إضاءة الشاشة بالآيفون ترتفع وتنخفض تلقائيًا بشكل مزعج.. وهذه طريقة إيقافها بالخطوات:
– الدخول إلى الإعدادات
– الضغط على تسهيلات الاستخدام
– الدخول إلى الشاشة
– الضغط على قفل إضاءة تلقائية