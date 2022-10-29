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فقاعات خاصة تنفجر

طريقة لاكتشاف كورونا في الهواء

2022-10-29 الساعة 1:11
طريقة لاكتشاف كورونا في الهواء
المواطن - متابعة

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كشف العلماء عن طريقة غريبة لاكتشاف سلالة فيروس كورونا سارس 2، المتلازمة التنسية الحادة، في الهواء.

اعتمد العلماء على نظام جديد يستخدم فقاعات خاصة صغيرة الحجم تنفجر عند التعرض للفيروس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أكد الفريق أن نظامهم هذا يمكن وضعه على الجدران أو الأسقف أو حتى داخل مجاري الهواء- في أي مكان به تدفق هواء مستمر- لإصدار الإنذار حتى عند اكتشاف أثر ما لجزيئات فيروس كورونا.

الكشف السريع

في الواقع، يمكن استخدام النهج ذاته للكشف عن آثار مواد أخرى ذات أهمية، من المتفجرات إلى الملوثات البيئية وحتى المخدرات غير المشروعة.

وكان الدكتور صمويل موريسون، وهو جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية، قد أراد أن يطور طريقة جديدة للجنود في الكشف السريع عن وجود متفجرات في حالة القتال، لكنه أثبت فعالية هذه التقنية في اكتشاف السلالة عندما ينتشر الفيروس في الهواء.

ويمكن اكتشاف كوفيد-19 في الهواء بفضل النظام الجديد، الذي يستخدم فقاعات خاصة صغيرة الحجم تنفجر عند التعرض للفيروس، وتطلق ملحًا يولّد إشارة.

أجرى الدراسة عالم المواد الدكتور لانس هوبارد، والكيميائي التحليلي الدكتور صمويل موريسون من مختبر المحيط الهادئ الشمالي الغربي الوطني في ولاية واشنطن وزملاؤهما.

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