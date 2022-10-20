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عبر موقع التأمينات أون لاين

طريقة معرفة المبلغ المتوقع لـ المعاش

2022-10-20 الساعة 9:44
طريقة معرفة المبلغ المتوقع لـ المعاش
المواطن - الرياض

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أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن معرفة المبلغ المتوقع للمعاش عن طريق حساب المستفيد في موقع التأمينات أون لاين من أيقونة المعاشات.

معرفة المبلغ:

ولفتت التأمينات ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يتم معرفة المبلغ المتوقع لـ المعاش من خلال اختيار حساب معاش التقاعد التقريبي، علمًا بأن الموقع يعتمد على البيانات المدخلة من قبل المستفيد وإذا لم يقم بإدخال سنة التقاعد المتوقعة فيحسب لك المعاش المتوقع عند بلوغه سن 60 عامًا.

وظيفة:

وفي وقت سابق أكدت التأمينات الاجتماعية أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات.

وأوضحت أن عمل المستفيدة من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.

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