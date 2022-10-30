طفلة دفنها والدها وهي حية بسبب كذبة

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نجت طفلة عمرها ست سنوات من الموت بأعجوبة بعدما دفنها والدها في حفرة في فناء المنزل الخلفي؛ لأنها كذبت عليه، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الطفلة التي لم يتم ذكر اسمها للشرطة، بأن والدها، جون كرافت، 50 عامًا، قام بدفنها في حفرة في الفناء الخلفي للمنزل بعدما اكتشف بأنها تكذب عليه، وتركها في الحفرة حتى تخبره بالحقيقة.
ولاحظ العاملون الاجتماعيون في ولاية بنسلفانيا، كدمات على وجه الطفلة وجسمها جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له. وقال تقرير الشرطة بأنها تعرضت أيضًا للاختناق لدرجة أنها فقدت الوعي.
وأكدت الطفلة في إفادتها للشرطة بأن والدها كرافت، ضربها بحزام وبقضيب معدني قبل أن يجرها إلى الحفرة عنوة ويدفنها داخلها.
ويواجه كرافت من وينسبيرغ، تهمًا تشمل الاعتداء والخنق وتعريض حياة ابنته للخطر واحتجازها بشكل غير قانوني. ويقبع الآن في السجن بانتظار محاكمته، في حين تم وضع الطفلة وشقيقتها في دار رعاية للأطفال، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.