Icon

بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية Icon الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم Icon ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحدث بطلاقة وتميز

طفل يشارك مذيعًا تقديم إحدى الفقرات

2022-10-16 الساعة 11:00
طفل يشارك مذيعًا تقديم إحدى الفقرات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

فاجأ عبدالله الغنمي، مذيع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، الطفل مشاري الحربي سفير برنامج “المرتحل الصغير” بطلبه تقديم إحدى الفقرات على الهواء مباشرة.

تقديم فقرة

وطلب الغنمي من الحربي أن يجلس بجانبه ويقرأ نص إحدى الفقرات ببرنامج “الراصد”، والتي كانت تتحدث عن الموقف البطولي الذي قدمه ماجد العلي، وذلك خلال عمله ككاشير داخل أحد المطاعم في الهفوف بالمنطقة الشرقية.

قراءة بطلاقة

وصحح المذيع كلمة “أنقذ” للطفل الذي كان يقرأ بطلاقة وتميز، لكن أخطأ فيها وقال “أخذ”. وعقب ذلك أكمل الغنمي حديثه بالفقرة، وعرضه فيديو للموقف البطولي لـ”العلي”، الذي نجح في إنقاذ شاب سقط أمام مقر عمله، بفضل تعلمه للإسعافات الأولية من خلال موقع “يوتيوب”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه