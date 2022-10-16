طفل يشارك مذيعًا تقديم إحدى الفقرات

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فيديو | بعد تعلمه للإسعافات الأولية من خلال "يوتيوب"— الراصد (@alraasd) October 16, 2022
وفي موقف بطولي.. ماجد العلي ينقذ شابا سقط أمام مقر عمله في الأحساء#الراصد pic.twitter.com/QMp2fBS49A