طفل يشارك مذيعًا تقديم إحدى الفقرات

فيديو | بعد تعلمه للإسعافات الأولية من خلال "يوتيوب"



وفي موقف بطولي.. ماجد العلي ينقذ شابا سقط أمام مقر عمله في الأحساء#الراصد pic.twitter.com/QMp2fBS49A — الراصد (@alraasd) October 16, 2022

تقديم فقرة

قراءة بطلاقة

فاجأ عبدالله الغنمي، مذيع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، الطفل مشاري الحربي سفير برنامج “المرتحل الصغير” بطلبه تقديم إحدى الفقرات على الهواء مباشرة.وطلب الغنمي من الحربي أن يجلس بجانبه ويقرأ نص إحدى الفقرات ببرنامج “الراصد”، والتي كانت تتحدث عن الموقف البطولي الذي قدمه ماجد العلي، وذلك خلال عمله ككاشير داخل أحد المطاعم في الهفوف بالمنطقة الشرقية.وصحح المذيع كلمة “أنقذ” للطفل الذي كان يقرأ بطلاقة وتميز، لكن أخطأ فيها وقال “أخذ”. وعقب ذلك أكمل الغنمي حديثه بالفقرة، وعرضه فيديو للموقف البطولي لـ”العلي”، الذي نجح في إنقاذ شاب سقط أمام مقر عمله، بفضل تعلمه للإسعافات الأولية من خلال موقع “يوتيوب”.