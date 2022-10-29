طلاب أرامكو يُعلِّمون الإنجليزية لأيتام بر الشرقية

طرحت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس عددًا من الفرص التطوعية لطلاب مركز الإعداد الجامعي بأرامكو السعودية منها تعليم اللغة الإنجليزية لأبناء الجمعية من الأيتام.

وقال المتحدث الرسمي للجمعية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند إن الجمعية شاركت في المعرض السنوي الثاني عشر لخدمة المجتمع الذي تنظمه أرامكو السعودية لتوفير عدد من الفرص التطوعية لطلاب مركز الإعداد الجامعي بأرامكو السعودية.

فرص تطوعية:

وأضاف المسند أن الجمعية لديها العديد من الفرص التطوعية التي توفرها لهؤلاء الطلاب وللمجتمع منها تعليم اللغة الإنجليزية لأبناء الجمعية من الأيتام والفرص التطوعية التخصصية كالتصوير والمونتاج والتدريب والتأهيل وتنظيم الفعاليات والأعمال الإدارية فضلا على العديد من الفرص التطوعية في البرامج الموسمية كزكاة الفطر والأضاحي والسلة الرمضانية والتعبئة والتغليف وجمع فائض الطعام وتقديم الاستشارات.

مشاركة:

وأكد المسند أن الجمعية حريصة على مشاركة هؤلاء المتطوعين وتوفير الفرص التطوعية لهم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للجمعية، التي تحرص في هدفها الخامس على تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية بما يحقق أهداف رؤية 2030 في العمل التطوعي.

في حين ذكر أن الجمعية لديها 1000 متطوع مسجلين بمنصة العمل التطوعي في حين استقطبت الجمعية خلال النصف الأول من هذا العام 600 متطوع ومتطوعة عبر 115 فرصة تطوعية قدموا 9898 ساعة تطوعية.

وأوضح أن الجمعية طرحت خلال هذه الفترة عددا من الفرص التطوعية التي استقطبت العديد من المتطوعين في برامج وأنشطة الجمعية.