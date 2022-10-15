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يبلغ 12 عامًا

طوبة مشجع غاضب تقتل طفلًا أردنيًا

2022-10-15 الساعة 4:48
طوبة مشجع غاضب تقتل طفلًا أردنيًا
المواطن-متابعة

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حالة من الحزن والأسى يعيشها الأردن جراء وفاة الطفل حسن أبو رمضان بعد إلقاء طوبة عليه من مشجع غاضب، من أعلى بناية في منطقة ماركا بالعاصمة عمّان خلال احتفال الطفل بناديه بعد فوزه.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فجاء ذلك عقب انتهاء مباراة ديربي الأردن، التي أقيمت على ستاد القويسمة بعمّان ضمن إطار منافسات كأس الأردن، بين الفيصلي والوحدات، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح، مساء أمس. بدوره، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان أن بلاغًا ورد أمس الجمعة لمديرية شرطة شرق عمان بإصابة طفل يبلغ 12 عامًا بجسم راض طوبة سقطت عليه من إحدى البنايات أثناء وجوده بالشارع العام مع مجموعة من الأشخاص بغرض الاحتفال،ليفارق الحياة.

مشجع غاضب

وأشار إلى أنه تحديد هوية شاب يبلغ 16 عامًا يُشتبه بإلقائه الطوبة، فأُلقي القبض عليه واعترف بفعله بدافع غضبه من نتيجة المباراة، فيما ستتم إحالته للقضاء لينال عقابه. وحرصا رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات وهيئته العامة، التعزية والمواساة من آل أبو رمضان بعد وفاة الطفل، كما عبرت إدارة نادي الوحدات عن عميق حزنها وأسفها على الحادث. وجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لكرة القدم كان قرر إقامة مباراة الوحدات والفيصلي على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأردن 2022 دون جمهور، حفاظًا على سلامة أركان منظومة كرة القدم، وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية.
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