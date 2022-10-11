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طيران أديل يسيّر 38 رحلة يوميًا دعمًا لـ الأخضر

2022-10-11 الساعة 3:35
طيران أديل يسيّر 38 رحلة يوميًا دعمًا لـ الأخضر
المواطن - الرياض

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أعلن “طيران أديل” الشركة الأكثر صعودًا في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات يومية من وإلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك لنقل مشجعي الأخضر عبر مطارات المملكة الرئيسية (الرياض وجدة والدمام) الراغبين في حضور مباريات منتخبنا الوطني المشارك في مونديال العالم والعودة في نفس اليوم.

رحلات طيران أديل

أوضح ذلك السيد كون كوفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران أديل، مبديًا سعادته بخدمة شريحة كبيرة من عملاء الشركة الراغبين في حضور فعاليات مونديال العالم 2022 في قطر والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر ولأول مره في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المناسبة تعد الأهم والأبرز دوليًا ليس كونها مجرد بطولة رياضية بل حدثًا مليئًا بالأجواء الحماسية والتجارب الاستثنائية التي يترقبها العالم بأسره.

حجز التذاكر

وبين السيد كون كورفياتيس أن رحلات الشركة اليومية ستنطلق من مطارات المملكة العربية السعودية إلى مطار حمد الثاني بالدوحة، كما تم فتحها للشراء اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر الجاري وبعروض أسعار حصرية، مضيفًا أن إجمالي عدد رحلات الشركة المخصصة لدعم الأخضر في كرنفال العالم 2022 يبلغ عددها 38 رحلة يوميًا من وإلى الدوحة، منها 6 رحلات يوميًا من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 16 رحلة من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 16 رحلة من وإلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام. واختتم الرئيس التنفيذي لشركة “طيران أديل” تصريحه بقوله: “نؤكد لجميع عملائنا من المشجعين المواطنين والمقيمين في المملكة على أن منسوبينا في المطارات وجميع مواقع الخدمة مستعدون لتقديم كل ما يلزم لضمان حصولهم على تجربة سفر متميزة، والاستمتاع بحضور مونديال العالم والعودة في نفس اليوم، وذلك على متن رحلات أسطولنا الأحدث عالميًا من طائرات الإيرباص 320 والاستفادة من عروضنا الغير مسبوقة عبر رحلات شركتنا الأكثر نموًا في مجال خدمات السفر الاقتصادي المتميزة”. طيران أديل
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