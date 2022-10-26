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من الرياض وجدة بمناسبة انطلاق المونديال

طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى الدوحة يوميًا

2022-10-26 الساعة 3:33
طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى الدوحة يوميًا
المواطن - الرياض

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات جوية مباشرة تصل إلى ست رحلات يومية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة ابتداءً من 20 نوفمبر، بمناسبة انطلاق مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

رحلات طيران ناس

وسيبدأ طيران ناس 20 نوفمبر تسيير نحو 30 رحلة أسبوعيًا تنطلق من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مما يوفر لضيوف طيران ناس خيارات متعددة مع انطلاق البطولة التي تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 منتخبًا، ويوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة.

ويأتي تسيير الرحلات الجديدة إلى الدوحة في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وتتماشى الخطة الاستراتيجية لطيران ناس مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

بطاقة هيّا

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة “هيّا” لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، موضحة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة لمدة 60 يومًا، تتضمن الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

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