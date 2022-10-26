عبدالرحمن بن مساعد يُطلق “فخرنا الأخضر” قبل المونديال

أطلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد أغنية “فخرنا الأخضر”؛ لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب السعودي قبل عدة أسابيع على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ويُغني كل من الفنان محمد عبده والمطربة أميمة طالب، الأغنية التحفيزية لـ المنتخب السعودي.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: “أووه.. أووه.. دربنا أخضر، أووه أووه قلبنا أخضر، عودتنا يا فخرنا الأخضر.. في كل محفل عالمي تحضر.. وبعز ترفع راية بلادك.. وتبهر بعزمك حزمك عنادك، امضوا بعزِم سلمان ومحمد.. لأعلى القمم والمجد يتجدد”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.