عبدالرحمن غريب خارج حسابات رينارد

واصل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد نجم فريق النصر، عبدالرحمن غريب من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2022.
قائمة معسكر الأخضر
وأعلن رينارد، قبل قليل، عن قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في أبو ظبي، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مباريات ودية في معسكره الإعدادي، وضم 32 لاعبًا، وكان غياب عبدالرحمن غريب هو الأبرز، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
غياب عبدالرحمن غريب
ويُعد هذا المعسكر هو الثاني على التوالي الذي يشهد غياب النجم عبدالرحمن غريب، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه أصر على مغادرة النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد هبوطه لدوري يلو، لضمان المشاركة مع الأخضر.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع غياب عبدالرحمن غريب عن قائمة الأخضر، حيث أبدى الكثيرون تعاطفهم مع اللاعب، وأكدوا أنه كان يستحق الانضمام، خاصة أنه كان دائم التواجد وبذل الكثير للاستمرار.
وأكدت بعض الجماهير أن غريب كان الأحق بالانضمام إلى معسكر الأخضر قبل المونديال، بدلًا من ضم العديد من اللاعبين غير المشاركين مع فرقهم باستمرار، مثل عبدالله عطيف وعبدالله الحمدان وفهد المولد.
على الجانب الآخر، أبدت بعض الجماهير أن عبدالرحمن غريب لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولذلك غيابه عن قائمة المنتخب السعودي أمر طبيعي.