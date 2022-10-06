Icon

15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل كأس العالم 2022

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

2022-10-06 الساعة 5:30
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله اقترب من العودة إلى صفوف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

استبعاد من المنتخب

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد عدم استدعاء المدرب الجديد وليد الركراكي للمهاجم الاتحادي، خاصة أن الجميع كان يتوقع عودته بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش. وأكد الركراكي أن تعرض عبدالرزاق حمدالله للإيقاف في بداية الموسم، تسبب في استدعائها للاعبين شاركوا مع فرقهم، ولكن طالب الرياضيون والجماهير بضرورة ضمه خاصة أنه تألق وسجل هدفين فور مشاركته.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

عودة عبدالرزاق حمدالله

وتُشير جميع التوقعات إلى عودة عبدالرزاق حمدالله قريبًا للمشاركة مع أسود الأطلس قبل كأس العالم 2022، حيث أكد موقع “جول” أن رئيس الجامعة المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع توسط بين الطرفين لتصفية الخلافات. وأشار موقع “winwin”، إلى أن الركراكي سيُغادر إلى السعودية، يوم السبت المقبل، من أجل عقد اجتماع مع حمدالله، قبل حسم قائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في المونديال، والتي سوف يتم إرسالها يوم 21 أكتوبر.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad
وشدد على أن هذا اللقاء جاء بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الطرفين خلال الساعات الماضية، ليقررا خلالها الجلوس لإزالة أي سوء تفاهم بينهما، وتوضيح النقاط العالقة والتي كانت سببًا في عدم ضمه منذ عام 2019. وفي السياق ذاته، أكد موقع البطولة المغربي، أن الركراكي يعتزم استبعاد عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة مواجهتي تشيلي وباراغواي لتواضع مستواهم، وضم عبدالرزاق حمدالله للقائمة النهائية بالمونديال، بعد الاجتماع معه.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه