عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

يبدو أن مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله اقترب من العودة إلى صفوف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
استبعاد من المنتخب
وأُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد عدم استدعاء المدرب الجديد وليد الركراكي للمهاجم الاتحادي، خاصة أن الجميع كان يتوقع عودته بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش.
وأكد الركراكي أن تعرض عبدالرزاق حمدالله للإيقاف في بداية الموسم، تسبب في استدعائها للاعبين شاركوا مع فرقهم، ولكن طالب الرياضيون والجماهير بضرورة ضمه خاصة أنه تألق وسجل هدفين فور مشاركته.
عودة عبدالرزاق حمدالله
وتُشير جميع التوقعات إلى عودة عبدالرزاق حمدالله قريبًا للمشاركة مع أسود الأطلس قبل كأس العالم 2022، حيث أكد موقع “جول” أن رئيس الجامعة المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع توسط بين الطرفين لتصفية الخلافات.
وأشار موقع “winwin”، إلى أن الركراكي سيُغادر إلى السعودية، يوم السبت المقبل، من أجل عقد اجتماع مع حمدالله، قبل حسم قائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في المونديال، والتي سوف يتم إرسالها يوم 21 أكتوبر.
وشدد على أن هذا اللقاء جاء بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الطرفين خلال الساعات الماضية، ليقررا خلالها الجلوس لإزالة أي سوء تفاهم بينهما، وتوضيح النقاط العالقة والتي كانت سببًا في عدم ضمه منذ عام 2019.
وفي السياق ذاته، أكد موقع البطولة المغربي، أن الركراكي يعتزم استبعاد عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة مواجهتي تشيلي وباراغواي لتواضع مستواهم، وضم عبدالرزاق حمدالله للقائمة النهائية بالمونديال، بعد الاجتماع معه.