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بسبب التقارير الكاذبة

عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا

2022-10-06 الساعة 4:29
عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا
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المواطن - الرياض

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لقن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، درسًا أخلاقيًا لمراسل وكالة “رويترز” للأنباء، بشأن تقاريرهم الكاذبة التي ينشرونها عن مجموعة “أوبك +” وخفض إنتاج النفط.

درس أخلاقي

ورفض الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن يطرح مراسل وكالة “رويترز” أليكس لولر عليه الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار تحالف (أوبك+) خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يومياً. وحين حاول مراسل “رويترز” توجيه الأسئلة إلى الوزير، رد عليه الأمير عبدالعزيز “دعني أقول لك أليكس، لقد أخطأتم، وأخطأتم ثانية. وستخطئون مرة ثالثة لأنكم لم تقوموا بعملكم على الوجه الصحيح”. وأضاف “نشرتم أن روسيا تفعل هذا وذاك. والحقيقة أنه في اليوم الذي نشرتم فيه تقريركم لم يتحدث إلي أحد من روسيا ولا تحدثت إلى أحد في روسيا. ثم كررتم الخبر في تقرير آخر بقصة أخرى وأن السعودية وروسيا تتفقان على سعر 100 دولار لبرميل النفط وهو أمر ليس صحيحاً”.

هلس بالأرقام

وقال الأمير عبدالعزيز في مؤتمر صحفي: “ما يقال من تكهنات عن الأرقام الخاصة بقرار أوبك+ وخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا هذا هلس وغير صحيح”. وأضاف: “بدون انتقاص من المجموعة الموجودة الآن، ويمكن هي التي ستتحمل التخفيض الحقيقي، لكن في تقديرنا سيكون الخفض في حدود مليون إلى مليون و 100 برميل يوميا”. وتابع: “مع احترام حقوق كل دولة في حقها بالمحافظة على قدرتها في أنها تنتج حصتها لكن تظل مسألة تقديرية”.
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