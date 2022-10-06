عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا

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فيديو | وزير الطاقة يرفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب المعلومات الكاذبة التي نشروها #الإخبارية pic.twitter.com/QQI8Lqe3oS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022
وأضاف: “بدون انتقاص من المجموعة الموجودة الآن، ويمكن هي التي ستتحمل التخفيض الحقيقي، لكن في تقديرنا سيكون الخفض في حدود مليون إلى مليون و 100 برميل يوميا”. وتابع: “مع احترام حقوق كل دولة في حقها بالمحافظة على قدرتها في أنها تنتج حصتها لكن تظل مسألة تقديرية”.
"500 ألف (برميل يومياً) هذا هلس!".. وزير الطاقة السعودي يصحح ما يُقال من تكهنات عن الأثر الحقيقي لقرار #أوبك_بلس ويعطي الرقم الحقيقي#الأسواق_العربية pic.twitter.com/MTJOidcTdf— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 5, 2022