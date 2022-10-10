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منتج داعم للاقتصاد الوطني

عبدالعزيز بن طلال وزوجته يزرعان شتلة بن بفيفاء

2022-10-10 الساعة 9:59
عبدالعزيز بن طلال وزوجته يزرعان شتلة بن بفيفاء
المواطن - الرياض

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شارك الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وزوجته الأميرة سُرى بنت سعود في غرس المنتج الوطني البن السعودي في مزرعة بفيفاء.

زراعة شتلة البن

وظهر الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز يزرع شتلة من البن السعودي، في إحدى المزارع بفيفاء وقام بسقيها بالماء، وكذلك زوجته سُرى في مشهد بهيج، بهدف دعم زراعة البن السعودي كمنتج داعم للاقتصاد الوطني.

أحياها الإنسانية

وجاءت جولة الأمير عبدالعزيز بن طلال وزوجته الأميرة سُرى، ضمن أنشطة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية “أحياها الإنسانية”، في جولة تثقيفية لدى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في منطقة جازان.  
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