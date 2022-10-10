عبدالعزيز بن طلال وزوجته يزرعان شتلة بن بفيفاء

ضيف #جازان صاحب السمو الملكي

الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز

خلال مشاركته وزوجته سمو الأميرة

سرى بنت سعود في غرس المنتج الوطني

البن السعودي ☕️اليوم في مزرعة #فيفاء

مع @iibessooo 🇸🇦🤍@AAzizTalal @SoraSaud https://t.co/6cNrKrqsk4 pic.twitter.com/TJkqcwzPyz — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) October 9, 2022

زراعة شتلة البن

أحياها الإنسانية

شارك الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وزوجته الأميرة سُرى بنت سعود في غرس المنتج الوطني البن السعودي في مزرعة بفيفاء.وظهر الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز يزرع شتلة من البن السعودي، في إحدى المزارع بفيفاء وقام بسقيها بالماء، وكذلك زوجته سُرى في مشهد بهيج، بهدف دعم زراعة البن السعودي كمنتج داعم للاقتصاد الوطني.وجاءت جولة الأمير عبدالعزيز بن طلال وزوجته الأميرة سُرى، ضمن أنشطة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية “أحياها الإنسانية”، في جولة تثقيفية لدى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في منطقة جازان.