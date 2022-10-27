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عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

2022-10-27 الساعة 4:45
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
المواطن - سعد البحيري

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دفعت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي الكاتب والإعلامي محمد الغيطي إلى الانسحاب على الهواء مباشرة من أحد البرامج بسبب رفضه مداخلتها.

وخلال استضافته على قناة القاهرة اليوم حدثت مداخلة مع الفنانة المعتزلة التي سبق لها أن انتقدت مسلسل الضاحك الباكي من تأليف الغيطي.

وبالرغم من أن الغيطي رحب بها في بداية المداخلة إلا أنه انتفض على الفور بمجرد طلب المذيع من الشرقاوي الإدلاء برأيها حول المسلسل.

انسحاب الغيطي

وقال الغيطي إنها سبق وانتقدت المسلسل بشكل لاذع وغير مقبول مشيرًا إلى أن والدها الفنان جلال الشرقاوي تبرأ منها ومن أفعالها على حد قوله.

وتابع الغيطي :” من هي هذه الإنسانة حتى يكون لها رأي فني وتنتقد الأعمال الفنية” وترك الحلقة ما دفع المذيع إلى الخروج في فاصل إعلاني.

اعتزال عبير الشرقاوي

والمعروف ان الشرقاوي هي ممثلة مصرية من مواليد 1970، وهي ابنة المخرج جلال الشرقاوي.
تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها وأسندت إليها بطولة مسرحية عطية الإرهابية عقب اعتزال وحجاب الفنانة سهير البابلي، ثم عملت في العديد من المسلسلات مثل “عمر بن عبد العزيز”، و”الأمير المجهول”، إلى أن ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل.

بعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن فعادت من خلال مسلسل أشرار وطيبين ثم عباد الرحمن والإمام الشافعي.
وسبق لها أن انتقدت المسلسل الذي كتبه محمد الغيطي والذي يحكي سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني وقد كالت للمسلسل والقائمين عليه العديد من الاتهامات التي وصلت حد التجريح.

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