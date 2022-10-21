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في الميركاتو الشتوي

عرض لضم أليوسكي من الأهلي

2022-10-21 الساعة 11:54
عرض لضم أليوسكي من الأهلي
المواطن - الرياض

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يبدو أن النجم المقدوني إزغان أليوسكي في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي.

الرحيل معارًا

وكان أليوسكي قد رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، وانضم إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

أليوسكي
اللاعب المقدوني

تألق أليوسكي

وظهر أليوسكي بشكل مميز مع فنربخشة، ليبدأ النادي في التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي، في شهر يناير المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية فترة إعارته.

إزغان أليوسكي - دوري المحترفين
اللاعب المقدوني – المصدر spl

وأكدت تقارير أن النجم المقدوني يرغب في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة لفترة أطول، خاصة أنه يشعر بأنه ظهر بشكل مناسب في طريقة اللعب الجديدة.

وشارك اللاعب في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، وساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، إلا أنه بدا مندمجًا في طريقة اللعب، ويشارك بشكل أساسي، ما دفع النادي لضمه.

أليوسكي
اللاعب المقدوني – المصدر spl
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