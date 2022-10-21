عرض لضم أليوسكي من الأهلي

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يبدو أن النجم المقدوني إزغان أليوسكي في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي.
وكان أليوسكي قد رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، وانضم إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وظهر أليوسكي بشكل مميز مع فنربخشة، ليبدأ النادي في التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي، في شهر يناير المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية فترة إعارته.
وأكدت تقارير أن النجم المقدوني يرغب في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة لفترة أطول، خاصة أنه يشعر بأنه ظهر بشكل مناسب في طريقة اللعب الجديدة.
وشارك اللاعب في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، وساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، إلا أنه بدا مندمجًا في طريقة اللعب، ويشارك بشكل أساسي، ما دفع النادي لضمه.