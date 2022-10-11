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بتنظيم جمعية الثقافة والفنون

عروض مبتكرة في الهواء الطلق بالرياض

2022-10-11 الساعة 1:54
عروض مبتكرة في الهواء الطلق بالرياض
المواطن - واس

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تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض، ملتقى العروض المبتكرة (في الهواء الطلق) خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري، وذلك في مقر الجمعية بالمعذر.

دعم الثقافة: 

وأشاد مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض خالد الباز خلال المؤتمر الصحفي ، بالدعم الذي تلقاه الجمعية من قبل وزارة الثقافة، والمساندة من مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون، مؤكداً أن الجمعية تواكب توجهات الوزارة والجهات المعنية للانتقال للموائمة، مشيراً إلى مشاركة 5 فرق مسرحية في الملتقى، من المخرجين المبدعين في المجال الذين استثمروا أماكن الجمعية في الفضاء الخارجي لخلق إبداعاتهم المسرحية، مبيناً أن ضيف الشرف لهذا العام الممثل المسرحي الدكتور راشد الشمراني، ولجنة التحكيم ستكون برئاسة الممثل وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون عبدالإله السناني.

جوائز: 

وأضاف: “سيكون هناك جوائز لأفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج، والنص المبتكر، وسينوغرافيا وجائزة أفضل ممثل وممثلة، وجوائز تقديرية حسب ما تراه لجنة التحكيم، كما ستكون هناك ديوانية تجمع الرواد من العاملين في المسرح مع الأجيال الشابة، ويصاحبها فقرات فنية من أعضاء الجمعية، داعياً الأسر والأفراد للتفاعل مع الحدث المبتكر، والاستمتاع بأجواء الرياض الجميلة بصحبة الليالي المسرحية.
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