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عبر جناح وزارة الداخلية

عروض مرئية للعرضة السعودية في جيتكس 2022

2022-10-13 الساعة 7:21
عروض مرئية للعرضة السعودية في جيتكس 2022
المواطن - الرياض

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قدم جناح وزارة الداخلية في جيتكس دبي 2022 العرضة السعودية من خلال عرض مرئي نال استحسان الزوار وضيوف المعرض.  

جناح الداخلية

وكان وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، دشن مؤخرًا جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

5 محاور

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر عالم “أبشر” في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

إبراز النجاحات

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.
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