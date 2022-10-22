عروض نارية وفنية تبهر زوار موسم الرياض

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شهد حفل افتتاح موسم الرياض 2022 في موسمه الثالث، مجموعة من العروض التي أبهرت الزوار.
عروض فوق الخيال تبهر جمهور #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 2022 🤩🇸🇦🔥@Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason#MBC1 pic.twitter.com/AzR9yzU6ul
— MBC1 (@mbc1) October 21, 2022
ونشرت قناة mbc1، عبر صفحتها بموقع تويتر، فيديو يوثق عروضًا نارية، وكذلك عروضًا فنية على أنغام الجيتار وسط أجواء مبهجة.
عروض فنية على أنغام الجيتار #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 2022 🤩🇸🇦🔥@Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason#MBC1 pic.twitter.com/9aR9gktUfl
— MBC1 (@mbc1) October 21, 2022
عروض نارية تبهر زوار #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 2022 🤩🇸🇦🔥@Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason#MBC1 pic.twitter.com/0zuce1eoOM
— MBC1 (@mbc1) October 21, 2022
كما أحيا دحوم الطلاسي حفل افتتاح موسم الرياض بأغنية ارحبوا ثم ارحبوا، وسط تفاعل كبير من الحضور والزوار.
دحوم الطلاسي يحيي الحفل بأغنية ارحبوا ثم ارحبوا#حفل_افتتاح_موسم_الرياض 2022 🤩🇸🇦🔥@Turki_alalshikh@GEA_SA@RiyadhSeason#MBC1 pic.twitter.com/psrKlKmS3U
— MBC1 (@mbc1) October 21, 2022
وقدم سيرك دو سوليه عرضًا عالميًّا مبهرًا، خلال حفل افتتاح موسم الرياض 2022، إلى جانب لوحات استعراضية فوق الخيال، شكلتها الألعاب النارية وطائرات الدرونز، كما رسمت الألعاب النارية في أجواء العاصمة صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتبهر الزوار الذين تعالت صيحاتهم مع بداية الفعاليات.
أجواء من الحماس عاشها الحضور مع استعراضات فوق الخيال من سيرك دو سوليه العالمي في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🤩🎪
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 21, 2022
ورفع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة افتتاح فعاليات موسم الرياض 2022.
وقال خلال كلمته: “أتقدم بخالص الشكر، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة فوق الخيال، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض”.