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بسبب درجات الحرارة

عشرات الحرائق في إسبانيا

2022-10-28 الساعة 8:35
عشرات الحرائق في إسبانيا
المواطن - متابعة

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ارتفعت درجة الحرارة في إسبانيا لمستويات غير مسبوقة؛ مما أدى إلى اشتعال العشرات من الحرائق في الغابات شمال البلاد، وسط مخاوف بشأن تغير أنماط الطقس في أوروبا.

ففي إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتابريا، تم الإبلاغ عن 40 حريقًا، بحسب وكالات الطوارئ الإقليمية، كما ذكرت صحيفة البيان.

الأعلى في درجة الحرارة

من جانب آخر، توقعت تقارير إعلامية، بأن شهر أكتوبر الجاري سيكون الأعلى في تسجيل درجة الحرارة في إسبانيا.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم الباسك أمس الخميس مستوى التحذير من خطر وقوع حرائق الغابات في الإقليم لما بين معتدل ومرتفع، حسب كل منطقة.

حرائق الغابات

وقال رجل الإطفاء جون سانشير: لدينا إنذار برتقالي اليوم، ومن المتوقع أن يكون الإنذار من حرائق الغابات برتقاليًّا أيضًا يومي السبت والأحد.

وضربت عدة موجات من الحر الشديد وصلت درجات الحرارة فيها لأكثر من 40 درجة مئوية جنوب أوروبا خلال الصيف، في إطار نموذج زيادة الحرارة على مستوى العالم، يقول العلماء وخبراء المناخ: إن السبب فيه على نطاق واسع يعود إلى النشاط البشري.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحكومة إلى أن هذا العام كان أسوأ عام حدثت فيه حرائق غابات في إسبانيا، حيث دمرت الحرائق 260 ألف هكتار (642500 فدان).

وعلى مستوى أوروبا، أتت حرائق الغابات على 775941 هكتارًا هذا العام، وهي ثاني أكبر مساحة مسجلة في التاريخ، وفقًا لبيانات مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي.

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