عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام الأقصى المبارك

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته.