عصابات السطو والترصد لعملاء البنوك في قبضة الأمن

الترصد لمستخدمي الصرافات الآلية

كشف الأمن العام، عن ملابسات وتفاصيل عدد من الجرائم، والإطاحة بمرتكبيها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.وتم القبض على عدد من الأشخاص ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم. كما تمكن رجال الأمن من ضبط مقيمين ومجرمين آخرين قاموا بالسطو على المنازل، كما تم ضبط آخر ارتكب جريمة نقل مخالفين لنظام أمن الحدود. وأكد الأمن العام، أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة.