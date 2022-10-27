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بسبب متابعة أسعار الدولار

عطل بموقع البنك المركزي المصري

2022-10-27 الساعة 2:00
عطل بموقع البنك المركزي المصري
المواطن - متابعة

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أدى عطل مفاجئ في موقع البنك المركزي المصري، إلى توقف الموقع عن العمل تمامًا على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لتقارير، فإن الموقع توقف عن العمل بسبب الضغط الهائل عليه نتيجة المتابعة المستمرة لارتفاع أسعار الدولار بعد إعلان البنك عن رفع أسعار الفائدة 2% واتباع سعر صرف مرن.

اجتماع استثنائي

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع  استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع  سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئيسية إلى 13.75%.

وعزا البنك المركزي ذلك لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ولفت البنك  المركزي، إلى أنه تحقيق لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

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